Esporte Vila Nova inicia semana com definições de técnico e chegada de volante Diretoria colorada mantém Higo Magalhães no comando da equipe e repatria volante Moacir

O Vila Nova iniciou a semana, após empate de 0 a 0 com o Cruzeiro, com algumas resoluções definidas e outras encaminhadas para a sequência da Série B do Brasileiro, na qual o principal objetivo é conquistar a permanência. A diretoria colorada garantiu a continuidade do trabalho do técnico Higo Magalhães, o retorno do volante Moacir, de 35 anos, e a possibilidade de anunciar a c...