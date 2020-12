Esporte Vila Nova inicia preparação para rodada de Natal

O Vila Nova já sabe o que pedir de presente de Natal: mais três pontos na 2ª fase da Série C. Depois da vitória sobre o Santa Cruz, por 2 a 1, na 2ª rodada do Grupo C, o time colorado inicia, nesta segunda-feira (21), a preparação para a partida contra o Brusque, novamente fora de casa. Com ânimo renovado, o Tigre espera do bom velhinho mais um triunfo na busca pelo a...