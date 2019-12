Esporte Vila Nova inicia preparação para 2020 com parte de jogadores

Parte do elenco do Vila Nova se apresenta, nesta segunda-feira (16), para dar início à pré-temporada de 2020. De olho no Campeonato Goiano, que começa em janeiro, o técnico Ariel Mamede comandará a preparação de atletas que não estavam em atividade nos últimos meses. Por conta da situação financeira e da queda para a Série C, o clube optou por elenco modesto, at...