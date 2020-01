Esporte Vila Nova inicia preparação de semana que terá dois jogos do Goianão Tigre treina, nesta segunda-feira (20), em dois períodos, de olho na partida de quarta-feira (22), contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Sábado (25), o compromisso é contra o Jaraguá, no OBA

O Vila Nova tem a semana cheia de trabalhos. Com dois jogos do Campeonato Goiano – Anápolis, quarta (22), e Jaraguá, sábado (25) -, Ariel Mamede tem pouco tempo para adequar o time e chegar à equipe ideal. Nesta segunda-feira (20), o time treinará em dois períodos, pela manhã e a tarde. Na terça-feira (21), a concentração da equipe, no hotel Mega Moda, seguirá a prep...