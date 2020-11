Esporte Vila Nova inicia 2ª fase do Aspirantes com objetivo de fazer história Time colorado encara o Avaí, neste sábado (28), no OBA, pela 1ª rodada do Grupo C

O Vila Nova inicia neste sábado (28), a disputa da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. Contra o Avaí, no OBA, o time colorado espera dar sequência ao bom desempenho da equipe na 1ª fase da competição Sub-23 e fazer história no campeonato. Nenhum clube goiano chegou às semifinais do torneio nacional. “Chegamos forte para essa nova fase, é um novo estágio do campe...