Esporte Vila Nova inicia 2ª fase de venda de ingressos para ampliar receita Clube colorado colocou bilhetes à disposição dos torcedores, que poderão ser utilizados quando jogos com torcidas voltarem a ocorrer em Goiânia

O Vila Nova iniciou a segunda fase do projeto “Pelo Vila jogamos juntos”. O projeto é uma estratégia de venda antecipada de ingressos para o primeiro jogo que a equipe disputar com a presença de público, após o período sem futebol devido a pandemia do novo coronavírus. O projeto começou em abril e teve sua segunda fase divulgada nesta semana. “A verdade é que fo...