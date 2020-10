Esporte Vila Nova goleia o Itumbiara na estreia do Torneio FGF Tigre venceu o Gigante da Fronteira, por 3 a 0, no Estádio JK. Com o triunfo, equipe colorada inicia competição na liderança do Grupo B

O time sub-20 do Vila Nova estreou no Torneio FGF com goleada sobre o Itumbiara. Fora de casa, o time colorado bateu o Gigante da Fronteira, por 3 a 0 e começa a competição de base na liderança do Grupo B. Os gols da partida foram marcados por Anderson, Marquinhos Vinícius e Jair. O próximo compromisso do time colorado será em casa, na quarta-feira (7), contr...