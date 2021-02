Esporte Vila Nova goleia o Cuiabá e avança às semifinais da Copa Verde Time colorado reverte vantagem do Dourado, faz 3 a 0 e avança na competição para enfrentar o Brasiliense na próxima fase do torneio regional

O Vila Nova está classificado às semifinais da Copa Verde. Nesta segunda-feira (8), o time colorado venceu o Cuiabá por 3 a 0 e avançou no torneio regional. Na ida, o Dourado fez 1 a 0, mas teve a vantagem revertida no duelo disputado no OBA. Alan Mineiro (duas assistências), Maurinho e João Pedro marcaram os gols da vitória colorada em Goiânia. Com o resultado,...