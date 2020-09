Esporte Vila Nova goleia Imperatriz, em casa, e se torna vice-líder da chave Em casa, Vila Nova confirma favoritismo, derrota lanterna do Grupo A e sobe na classificação

Esperava-se a vitória do Vila Nova sobre a Imperatriz-MA, lanterna do Grupo A da Série C do Brasileiro. A equipe vilanovense fez o dever de casa no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na noite de segunda 21). Goleada por 3 a 0 sobre a equipe maranhense, que leva o Tigrão à sua melhor posição neste começo de competição - agora, é vice-líder, com 12 pontos e pod...