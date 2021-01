Esporte Vila Nova goleia, avança e rebaixa o Goiânia à Divisão de Acesso Tigre dominou a partida, fez 4 a 0 no primeiro tempo (venceu por 6 a 0) e garantiu sua classificação. Com o revés, o Galo jogará a Divisão de Acesso em 2021

O Vila Nova atropelou o Goiânia nesta quinta-feira (28), no OBA, e confirmou a classificação às quartas de final do Goianão 2020. O Tigre fez 4 a 0 no primeiro tempo, marcou mais um na etapa final e goleou o time alvinegro por 6 a 0. Com o revés, o Galo se juntou à Anapolina e foi rebaixado à Divisão de Acesso. Marcos Alemão (contra), Henan, duas vezes, Alan Mineiro, ...