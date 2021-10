Esporte Vila Nova goleia Atletas de Jesus no início do 2º turno do Goiano feminino Time colorado fez 9 a 1 na 4ª rodada e larga na frente pelo título do returno da competição estadual

O Vila Nova/Universo começou o 2º turno do mesmo modo que o início do Campeonato Goiano feminino: com goleada. O time colorado venceu o Atletas de Jesus por 9 a 1, no domingo (17), no CT Toca do Tigre. O jogo do 1º turno entre as equipes terminou com goleada colorada por 6 a 1. A equipe colorada larga na frente na busca pelo título do returno do estadual, que ainda tem...