Esporte Vila Nova goleia Atletas de Jesus na estreia do Goianão Feminino Time colorado faz 6 a 1 e larga na frente da competição triangular do futebol feminino

O Vila Nova estreou com goleada por 6 a 1 sobre a equipe Atletas de Jesus pelo Campeonato Goiano de Futebol Feminino. A partida foi realizada na manhã deste sábado no CT Universo. Sob forte calor, a equipe colorada conseguiu construir um placar elástico com gols de Sara, Natiele, Lamis, Maria Gabriela e Samara, que balançou as redes duas vezes. O gol de honra das At...