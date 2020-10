Esporte Vila Nova garante permanência de jogadores até o final da Série C Diretoria colorada prorroga vínculos que seriam encerrados no final deste ano, até a conclusão do Brasileiro, e jovens da base serão utilizados em competições do sub-20 e sub-23

O elenco do Vila Nova caminha para não sofrer alterações que possam impactar na formação titular da equipe até a conclusão da Série C. Nos últimos dias, a direção colorada acertou prorrogações de contratos de sete jogadores, nem todos titulares, e vai concluir as extensões de vínculos da comissão técnica. O treinador Bolívar, por exemplo, tem seu contrato válido até ...