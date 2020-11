Esporte Vila Nova garante classificação à 2ª fase da Série C, após tropeço do Manaus Além do Tigre, o Paysandu também se beneficiou da vitória do Remo sobre o Manaus, fora de casa, para confirmar avanço de fase na competição nacional

O Vila Nova tropeçou diante do Treze, mas garantiu a classificação à 2ª fase da Série C, após vitória do Remo no encerramento dos jogos deste sábado (28), pela 17ª rodada da competição nacional. A equipe paraense venceu o Manaus, fora de casa, por 2 a 0. Com o resultado, o Gavião do Norte não pode mais alcançar o Tigre, que tem 28 pontos, cinco a mais que o time da Am...