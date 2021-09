Esporte Vila Nova ganha opções para duelo contra o Náutico Três atletas deixaram o DM e dois podem estrear contra o Timbu nesta sexta-feira (10)

O técnico Higo Magalhães ganhou opções para escalar o Vila Nova nesta sexta-feira (10) em confronto válido pela 23ª rodada da Série B. O treinador possui dúvidas para o jogo e pode, no decorrer da partida, promover estreias na equipe. Regularizados e treinando com o grupo há mais de duas semanas, o meia Tiago Real e o atacante Nico Maná podem estrear pelo Vila No...