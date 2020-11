Esporte Vila Nova formaliza pedido para participar da Copa Verde Presidente do time colorado fez o anúncio no Twitter e aproveitou para sugerir a mudança no nome do torneio, já que “Verde” é a cor do principal rival do Tigre, o Goiás

O Vila Nova formalizou pedido para participar da Copa Verde 2020, que será disputada entre janeiro e fevereiro do próximo ano. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, no Twitter, nesta quarta-feira (25). O @VilaNovaFC, formalizou interesse na disputa da Copa Verde. Poderiam inclusive mudar o nome para Copa Ecológica ou do Centro Norte rs. — Hugo J...