Vila Nova fecha fim de semana de contratações com anúncio de mais um atacante

O Vila Nova anunciou, na noite deste domingo (2), a contratação de mais um atacante. Henan, de 33 anos, que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, mas só antes da paralisação do futebol. Nos três jogos que a equipe fez após a retomada da competição, o jogador não estava. Henan é centroavante e é o quarto contratado do Tigre só neste fim de semana. No sáb...