Esporte Vila Nova fecha contratação de goleiro, filho de Marcelo Cabo Pedro Campanelli, de 25 anos, chega para compor o elenco que vai disputar a Série C do Brasileiro

O Vila Nova anunciou na manhã desta quinta-feira (9) a contratação do goleiro Pedro Henrique Campanelli, de 25 anos, com contrato até o fim de 2020. O jogador é o sétimo reforço do clube colorado para disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O último clube de Pedro Henrique foi a Cabofriense (RJ). Em 2019, o goleiro defendeu o Iporá e foi titular em dois jogos ...