Esporte Vila Nova fecha acordos trabalhistas com premiação da Copa do Brasil Neste ano, Tigre ganhou premiação de R$650 mil ao passar da 1ª fase, e deixou a competição no jogo seguinte. Clube também teve sentença desfavorável

O Vila Nova deu destino para parte do dinheiro que ganhou de premiação na Copa do Brasil deste ano após passar da 1ª fase. Depois de vencer o Galvez-AC, o Tigre ganhou R$650 mil da CBF e usou parte do lucro para pagar acordos trabalhistas de dois jogadores, os laterais André Luíz e Gian Peterson, que tiveram passagem pelo clube nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. Segundo o resp...