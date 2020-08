Esporte Vila Nova faz novos testes de infectados, e jogadores testam negativo Segundo o clube, dois atletas que tiveram exame positivo pra Covid-19 antes do jogo agora apresentaram teste negativo

O Vila Nova fez novos testes de coronavírus de dois jogadores que tiveram exames positivos antes da 1ª rodada da Série C e os resultados foram negativos, segundo a assessoria de imprensa do clube. A coleta do material foi feita nesta segunda-feira (11), após a chegada de Manaus, onde o Tigre empatou por 1 a 1 com o time da casa na estreia. Antes disso, o clube colora...