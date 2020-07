Esporte Vila Nova faz ajustes para jogar no OBA na Série C Diretoria colorada realiza adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, para obter licença para receber jogos no Campeonato Brasileiro

Ajustes solicitados pelo Corpo de Bombeiros e nova vistoria do órgão, antes da entrega do laudo de conformidade, são o que impossibilitam o Vila Nova de já ter o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) confirmado como palco dos jogos do time colorado, como mandante, na Série C. A diretoria do Tigre não trabalha com plano B ainda, pois entende que terá sua casa autori...