Esporte Vila Nova fará jogo contra o São Bento no Estádio Olímpico O duelo é válido pela 8ª rodada da Série B e será o último jogo da equipe goiana antes da pausa para a disputa da Copa América

O Vila Nova vai enfrentar o São Bento no Estádio Olímpico. A direção colorada aceitará o pedido da administração do Serra Dourada e jogará contra a equipe paulista, dia 11, na praça esportiva localizada no Centro de Goiânia. O duelo é válido pela 8ª rodada da Série B e será o último jogo da equipe goiana antes da pausa para a disputa da Copa América.A Secretaria de Esta...