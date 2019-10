Esporte Vila Nova estreia técnico para findar jejum na Série B Vila Nova terá técnico Itamar Schülle pela 1ª vez e busca vitória sobre Coritiba para respirar

O Vila Nova conta com o fator Itamar Schülle, que fará sua estreia, neste sábado (19), no comando técnico da equipe colorada, para voltar a vencer na Série B após quatro partidas e não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento. O Tigre desafia o Coritiba, às 16h30, no Estádio Serra Dourada, e busca encerrar o incômodo jejum de dez jogos - mais de quatro meses...