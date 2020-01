Esporte Vila Nova estreia na Copinha diante do CRB-AL Técnico Marcelo Gaúcho elogia estrutura da competição e tem boa expectativa para primeiro jogo, nesta sexta-feira (3), às 15h15

O Vila Nova estreia, nesta sexta-feira (3), às 15h15, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do CRB-AL, em Embu das Artes-SP, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Gaúcho tenta conquistar os primeiros pontos na competição. O treinador Marcelo Gaúcho elogiou a estrutura da competição, o que considera importante para bom desenvolvimento do trabalho. “Temos as mel...