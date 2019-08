Esporte Vila Nova estipula primeira meta para reagir na Série B Wesley Matos diz que objetivo é terminar o 1º turno entre os dez primeiros colocados na tabela

Ameaçado de entrar na zona do rebaixamento, o Vila Nova busca reação na Série B do Campeonato Brasileiro. A quatro jogos do fim do primeiro turno da competição nacional, o zagueiro Wesley Matos revelou que a equipe trabalha com uma meta específica para voltar a ter tranquilidade dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Com 15 pontos conquistados e ocupando a 16ª co...