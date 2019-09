Esporte Vila Nova estima prejuízo de R$ 150 mil em loja do clube incendiada Direção colorada registrará boletim de ocorrência nesta quarta-feira (18) e solicitará para entidades de segurança ajuda para acessar imagem de uma câmera na esquina da loja colorada

A direção do Vila Nova estima que o prejuízo com o incêndio da loja do clube será em torno de R$ 150 mil. O ato de vandalismo ocorreu após o duelo contra o Botafogo/SP, por volta das 23 horas desta terça-feira (17), na loja Sócio Tigrão, localizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no setor Leste Universitário. “Toda estrutura do sócio, computadores, docum...