Vila Nova estabelece 27 pontos como 1ª meta e mantém padrão de jogo

No domingo (1º), o Vila Nova poderá ficar bem próximo da classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro. Em 2º lugar no Grupo A, o Tigre irá se fortalecer nessa posição se vencer o Remo, às 18 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde ainda não sabe o que é ser derrotado na competição. São cinco vitórias e um empate como mandante. Apesar da boa fase, ...