Esporte Vila Nova espera ter reforços prontos nesta semana

A diretoria do Vila Nova deve oficializar nesta semana a contratação do atacante paraguaio Julian Benítez, de 32 anos. O jogador estava no CSA e chegou ao time alagoano por indicação do técnico Marcelo Cabo. A vinda de Benítez satisfaz, por enquanto, o treinador colorado. Desde a efetivação do diretor de futebol Hugo Jorge Bravo, para substituir Sidiclei Menezes, o...