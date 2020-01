Esporte Vila Nova espera superar o Goiás em número de sócio-torcedores Clube colorado deve reabrir o plano do Tigre até o final da próxima semana e deseja superar os 11,7 mil sócios obtidos pelo time esmeraldino em 2019

Suspenso desde dezembro, o plano sócio-torcedor do Vila Nova deve ser reaberto até o final da próxima semana. O departamento de marketing do clube ainda vai divulgar os valores e novos planos, mas acredita que pode superar a marca de 11,7 mil sócios que o rival Goiás obteve em 2019 com o Sou Verdão. "Nossa intenção quando lançamos um produto é sempre ter sucesso. Temos ...