Esporte Vila Nova espera sinalização da CBF por disputa da Série C Entidade já se manifestou sobre as séries A e B, que podem começar no início de agosto

Na última quinta-feira (26), a CBF realizou reunião, por videoconferência, com a Comissão Nacional de Clubes (CNC), e sinalizou o início das séries A e B para 9 e 8 de agosto, respectivamente. Agora, a diretoria do Vila Nova também espera, da entidade, um aceno sobre o começo da Série C, torneio que o Tigrão disputará e para o qual já se prepara.Os dirigentes vilano...