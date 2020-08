Esporte Vila Nova espera recuperar tempo perdido no sub-20 Técnico da categoria, Gustavo Nabinger, elogia evolução do elenco do sub-20 que voltou a treinar no iníco de agosto, e projeta time competitivo na retomada da temporada

Sem atuar desde o dia 13 de março, quando disputou a primeira rodada do Goiano sub-20, o Vila Nova completou três semanas de treinamentos após retomar atividades na categoria em meio à pandemia da Covid-19. O objetivo do staff colorado é de recuperar o tempo perdido para que os jovens não sejam mais atrapalhados no processo para chegar ao profissional. “Perdeu-se um tempo importa...