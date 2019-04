Esporte Vila Nova espera menos lesões após mês difícil Departamento médico abrigou sete jogadores em período curto. Clube tenta recuperar atletas

O Vila Nova chegou para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Goiano com o departamento médico zerado. Com apenas Elias no período de transição física, o técnico Eduardo Baptista teve todo o elenco à disposição para enfrentar o Atlético. No entanto, o mês de abril trouxe novamente várias baixas ao comandante colorado. O primeiro desfalque, já dentro do jogo, foi ...