Esporte Vila Nova espera 'jogo duro' contra ameaçado Treze-PB Atacante Henan explica que concentração em jogos contra clubes que estão na zona do rebaixamento tem de ser redobrada

A goleada sobre a Imperatriz-MA, por 3 a 0, fez com que o Vila Nova saltasse à vice-liderança do Grupo A da Série C do Brasileiro. O Tigrão soma 12 pontos e recebe neste sábado (26) o Treze-PB, penúltimo colocado (3 pontos), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Mesmo favorito, o elenco e a comissão técnica vilanovense não quer se apoiar nessa situação. N...