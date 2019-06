Esporte Vila Nova espera encerrar negociações nesta semana Tigre está de olho no mercado e pretende concluir conversas com dois atacantes. Felippe Cardoso, atualmente no Santos, é o nome mais quente

O Vila Nova pretende encerrar, nesta semana, negociações com atacantes. A direção colorada busca dois novos jogadores na posição para reforçar o elenco para disputa da Série B do Brasileiro. O planejamento da direção do Tigre é aguardar o retorno das atividades das equipes da Série A, para tomar conhecimento de quais atletas poderão ser negociados. O nom...