Esporte Vila Nova espera definições para planejar Série C O Tigrão teve estreia marcada para dia 2 ou 3 de maio, diante do Manaus (AM), vice-campeão da Série D de 2019

Sem saber quando se reapresentará para iniciar preparação para a Série C do Brasileiro, o Vila Nova segue à espera de definições da CBF quanto ao calendário do torneio nacional. Inicialmente, confirme divulgado pela entidade, o Tigrão teve estreia marcada para dia 2 ou 3 de maio, diante do Manaus (AM), vice-campeão da Série D de 2019, fora de casa.A menos de um mês da...