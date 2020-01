Esporte Vila Nova: Erick é confirmado em clube da primeira divisão do EAU Atacante do Vila Nova vai defender a camisa do Al-Bataeh FC. A equipe ocupa a 5ª colocação na Liga da Primeira Divisão nos Emirados Árabes Unidos

O atacante Erick foi anunciado no Al-Bataeh FC, clube da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. A venda do jogador para um time do país árabe já havia sido anunciada, no entanto, o Vila Nova fazia mistério quanto à camisa a ser defendida por Erick. Na manhã deste sábado, a informação de que Erick defenderá o Al-Bataeh FC foi confirmada pelo próprio jogador em sua...