Vila Nova enfrentará o Rio Branco VN na 2ª fase da Copa Verde

O Vila Nova vai enfrentar o Rio Branco VN, do Espírito Santo, na 2ª fase da Copa Verde. A equipe capixaba venceu o Interporto-TO, por 1 a 0, e avançou para enfrentar a equipe colorada no torneio regional. William Chrispim marcou o único gol da partida disputada nesta quinta-feira (14), no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. O duelo entre Vila Nova e Rio Bran...