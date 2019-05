Esporte Vila Nova encerra preparação e pode ter novidade no ataque contra o Botafogo/SP Eduardo Baptista confirmou, em coletiva nesta quinta-feira (16), que o lateral Gastón e o meia Elias não enfrentarão o Pantera, fora de casa; Richard treinou entre os titulares

O Vila Nova encerrou nesta quinta-feira (16) a preparação, com treinos, para o duelo contra o Botafogo/SP. As equipes vão se enfrentar no próximo sábado (18), a partir das 19 horas e o Tigre pode ter novidade no ataque. O meia-atacante Richard, recém-contratado, treinou durante um período na equipe titular. Emprestado pelo Internacional até o final da temporada, ...