Esporte Vila Nova encerra contratações para a disputa da Série B Clube colorado também acertou empréstimos de jogadores, que vão ser atuar por equipes nas divisões inferiores do Campeonato Goiano

O elenco do Vila Nova não deve ganhar mais reforços até quinta-feira (30), prazo que encerra o período de inscrições de jogadores na Série B. As últimas contratações da equipe foram os atacantes Diego Tavares e Rafael Silva, ambos já estrearam pelo clube, além do lateral direito André Krobel, que aguarda regularização. A informação foi divulgada pelo vice-presid...