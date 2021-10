Esporte Vila Nova encara CRB com desgaste de logística difícil Tigre tem intervalo entre jogos prejudicado, mas promete superação para buscar vitória no OBA

O Vila Nova volta a campo nesta segunda-feira (18) para abrir a 31ª rodada diante do CRB, no OBA. O duelo será disputado a partir das 20 horas, praticamente 48 horas depois de empatar com o Brasil de Pelotas por 2 a 2 em jogo que chegou a ser suspenso por uma queda de energia em Pelotas (RS). A equipe não treinou, mas encara o Galo com o objetivo de seguir a campanha de r...