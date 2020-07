Esporte Vila Nova encara Brasiliense, em último teste antes da Série C Time colorado visita o Jacaré nesta sexta-feira (31), em Brasília. Duelo será disputado a partir das 15 horas e não terá transmissão

Nesta sexta-feira (31) o Vila Nova encerra sua programação de jogos-treino, contra o Brasiliense, fora de casa. A equipe colorada encara o Jacaré a partir das 15 horas. Será o terceiro teste do Tigre antes do início da Série C do Brasileiro. Com exceção do meia Alan Mineiro, o técnico Bolívar não possui desfalques para o duelo. O treinador, no entanto, deve manter o...