Esporte Vila Nova encaminha transferência de zagueiro Brunão para Portugal Revelado nas categorias de base do Tigre, Brunão pode render receita em negociações futuras

A diretoria do Vila Nova anunciou que encaminhou a transferência do zagueiro Brunão para um clube do futebol português. O clube colorado não divulgou detalhes do negócio, mas a saída do defensor representa possibilidade de lucros com transferências futuras. De acordo com o Vila Nova, a negociação está em fase final, mas por questões contratuais e de confidencialidade não di...