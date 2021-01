Esporte Vila Nova encaminha nova negociação de jovem atacante para futebol árabe Philippe havia retornado ao Vila Nova no fim do ano passado, após dois anos atuando no futebol suíço

O Vila Nova está acertando a negociação do atacante Philippe, de 21 anos, para o futebol árabe. O destino do jogador será um clube dos Emirados Árabes Unidos, para onde ele viajou e treina há cerca de 15 dias. O nome da equipe, as condições da transferência e os valores não foram revelados, mas o acordo está praticamente selado entre as partes. O presidente do Vil...