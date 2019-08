Esporte Vila Nova encaminha empréstimo de Mateus Anderson para o Cuiabá Jogador será emprestado para o Dourado até o final da temporada

Depois de receber uma proposta do futebol português e ter sido sondado pelo Botafogo/SP, o destino do atacante Mateus Anderson será o Cuiabá. Adversário do Vila Nova na Série B, o clube matogrossense acertou, nos últimos dias, o empréstimo do jogador até o final da temporada. A equipe goiana não receberá nenhum valor pela negociação. A negociação está em fase fi...