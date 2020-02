Esporte Vila Nova encaminha contratação de mais um jogador paraguaio Depois de anunciar atacante Richard Salinas, Tigre indica negociação com zagueiro Ramón Coronel. Jogadores atuaram pelo mesmo clube em 2019, Sportivo Luqueño

Depois de contratar o atacante Richard Salinas, do Paraguai, o Vila Nova indicou estar em negociação com mais um jogador do país vizinho. O nome da vez é o zagueiro Ramón Coronel. Os dois atletas atuaram pelo mesmo clube em 2019, o Sportivo Luqueño, do Paraguai. Na noite da última quinta-feira (13), o vice-presidente do clube Leandro Bittar publicou no Twitte...