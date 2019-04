De olho na sequência da Copa do Brasil e no início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco para o restante da temporada. A bola da vez no Tigre é o lateral direito Jeferson, que está no Vitória desde o ano passado, mas que deve vir por empréstimo da Ponte Preta.

No rubro-negro baiano, Jeferson realizou 13 partidas na temporada, contando com Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Revelado pela Ponte Preta, o jogador de 22 anos é mais uma indicação do técnico Eduardo Baptista, com quem jogou na Macaca. Atualmente, o treinador colorado conta com Felipe Rodrigues e Tiago Cametá no setor de lateral direito. Outro jogador que está no radar da diretoria colorada é o zagueiro Patrick Marcelino, que está sem espaço no Fortaleza.