Esporte Vila Nova encaminha acerto com goleiro que estava no Náutico Marcão, que já trabalhou com Bolívar, teve rescisão publicada no BID e deve desembarcar em Goiânia nesta terça-feira (10), para assinar com o Tigre

O Vila Nova deve anunciar nas próximas horas a contratação do goleiro Marcão, de 28 anos. Sem espaço no Náutico, o jogador rescindiu contrato com a equipe pernambucana e é aguardado nesta terça-feira (10) para assinar vínculo com o Tigre. Ele já teve a rescisão publicada no BID e chega para disputar posição com Cleriston, após a lesão de Fabrício. Marcão trabalhou...