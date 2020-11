Esporte Vila Nova encaminha acerto com ex-atacante da Ferroviária Maurinho, de 30 anos, é aguardado nesta sexta-feira (27) em Goiânia e chega para reforçar o ataque colorado na sequência da Série C

O Vila Nova encaminha a contratação do atacante Maurinho, de 30 anos. O jogador estava na Ferroviária e deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Tigre. O contrato ainda será assinado, após exames, mas terá validade até o final da Série C. Maurinho está em atividade, mas pela equipe B da Ferroviária. O atacante integra o elenco que disputa a Copa Paulist...