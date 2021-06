Esporte Vila Nova empresta meia para o Goianésia Contratado junto ao Iporá, após o Goianão 2021, João Lucas jogará a Série D

O Vila Nova acertou o empréstimo do meia João Lucas para o Goianésia. O jogador de 20 anos já deixou a equipe colorada para iniciar treinamentos no Azulão de Vale, ele disputará a Série D do Brasileiro com a equipe do interior goiano. João Lucas não atuou pelo Vila Nova, ele foi relacionado apenas em uma partida da Série B: contra o Confiança, derrota de 1 a 0, na 6ª ro...