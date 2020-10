Esporte Vila Nova empata sem gol novamente pelo Brasileiro de Aspirantes Equipe contou com os atacantes Lucas Silva, que perdeu espaço no time titular, e Philippe, que acabou de retornar do futebol suíço

Pela segunda vez, o Vila Nova não saiu do empate sem gol no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (22), o Tigrão ficou no 0 a 0 com o Juventude, no primeiro jogo disputado fora de casa. Os dois times se enfrentaram no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, no interior gaúcho. A equipe colorada chega a dois pontos no Grupo A. A p...